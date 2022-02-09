Череповчанин пытался вернуть похищенный им телевизор, но напоролся на закрытую дверь

Удивительная история произошла 8 февраля в городе металлургов. Местный житель попался на краже с незаконным проникновением в жилище. Череповчанина задержали прямо в подъезде, когда он принес похищенный им телевизор обратно хозяину. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Хозяин квартиры пояснил правоохранителям, что вернувшись от друзей лег спать, а входную дверь закрыть забыл. Когда он проснулся, то телевизора уже не хватало. На место прибыли сотрудники ППС - в подъезде они заметили подозрительного мужчину с телевизором в руках, который не смог объяснить, откуда у него появилась техника, и что он вообще тут делает.

34-летний задержанный признался, что выпивал у друзей, а когда "горючее" кончилось, то они пошли в квартиру приятеля за добавкой. Мужчина заметил, что на лестничной клетке одна из чужих дверей была приоткрыта. Череповчанин смело зашел в квартиру, увидел телевизор и был таков. Со своей добычей воришка направился в ближайшую скупку, где выяснилось, что техника нерабочая - ее не приняли. Вероятно, мужчина в тот момент задумался о 6 годах лишения свободы за сломанный телевизор и направился обратно на место преступления, чтобы вернуть технику на законное место и замести следы. Однако, дверь квартиры уже была заперта - тогда он решил оставить добычу себе. Тут его и приняли сотрудники полиции.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Пострадавший оценил ущерб в 2500 рублей.