Вологжанка встретила на пороге дома зубра и сняла потешное видео

Вологжанке пришлось прогонять зубра с порога дома в Усть-Кубинском районе. Редкое животное бесстрашно пришло на разведку. Хозяевам пришлось прогонять загостившегося полутонного быка криками "Кыш!" и командой "Разворачиваемся": "Откуда пришёл? Совсем уже обалдел. Скоро в дом залезет. Иди, кыш!". Владения вологжан очень спокойный зубр покинул только услышав стук крышки о кастрюлю. Женщина призналась, что зубр им уже надоел - приходит уже не в первый раз.

Напомним, зубр - редкое животное, еще недавно стоявшее на пороге вымирания. В Вологодскую область в 1991 году завезли одного самца и двух самок. С тех пор дела вида пошли в гору - теперь на обилие животных жалуются фермеры - те портят сено и вытаптывают и съедают посадки. Зубры даже начали вытеснять из лесов лосей. Вологжанину, случайно сбившему зубра, пришлось выплачивать 518 тысяч рублей компенсации за ущерб природе.