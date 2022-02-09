В Соколе сотрудники Росгвардии спасли даму с собачкой

В Соколе 7 февраля в половину одиннадцатого вечера сотрудники Росгвардии спасли местную жительницу от нападения пса. Правоохранители проезжали мимо и заметили на женщину, гулявшую с маленькой собачкой. Об инциденте сообщила пресс-служба ведомства.

Дама взяла своего питомца на руки, так как на нее прыгал пес без хозяина. Агрессор лаял, пытался вырвать миниатюрного собрата из женских рук и даже пытался попробовать на зуб сокольчанку.

К счастью, на помощь собачнице пришел патруль. Мужчины отогнали животное, а пострадавшую довезли до дома. .