На улице Никольска пёс укусил семилетнего мальчика за лицо

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В городе Никольске Вологодской области собака без хозяина напала на семилетнего мальчика. Об этом поведала мать ребенка в соцсетях, в группе «Говорит Никольск».. Женщина боится повторного нападения - по ее словам, ребенок не провоцировал пса, а просто шел домой. Мама мальчика рассказала NewsVo, что ранее они уже жаловались участковому на обилие непривязанных собак на улицах населенного пункта.

Как выяснилось, пес укусил ребенка прямо за лицо - впереди курс лечения, психологическая травма: «Царапина с синяком через всю щеку. Так как собака не привита, теперь еще и уколы ребенку придется делать, плюс перевязки, и плюс шрам на всю жизнь. Почему у полиции находятся сотрудники для проверки безмасочников, а, чтобы обходить улицы для выявления беспечных хозяев этих тварей нет??? Неужели это важнее жизни??? Вы не меньше штрафов соберете. Хватит уже закрывать глаза на беспредел, хватит бояться испортить отношения, хватит молчать!!! ».

В прокуратуре Вологодчины уже занялись проблемой бездомных собак в Никольске. Прокурор Андрей Тимошичев вручил главе местной администрации представление об устранении нарушений законодательства об обращении с животными без владельцев. Как показала проверка, несмотря на выделенные средства из областного бюджета, контракт на услуги отлова и содержания бездомных животных не заключен.

Заметим, что виноваты в ситуации с животными именно люди. Беспечные хозяева зачастую отпускают своих некастрированных животных на самовыгул, что может быть опасно как для самой собаки, так и для окружающих и, в итоге, самого хозяина. Выкидывают щенков и взрослых собак, когда они перестают быть удобными. Хозяева должны нести материальную ответственность за свое безразличие и безответственность.