В Вологде столкнулись иномарки, пострадал ребенок

Оба автомобиля получили кузовные повреждения.

Утром 8 февраля ДТП произошло в Вологде на перекрестке улиц Ленинградской и Костромской.

Как сообщает Управление ГИБДД области, в 7:10 на регулируемом перекрестке столкнулись две иномарки, пострадал ребенок.

На пересечении улиц Ленинградской и Костромской 42-летняя водитель автомобиля «Киа Рио» поворачивала с Ленинградской налево на улицу Костромскую. При это она не уступила дорогу автомашине «Сузуки Грант Витара» под управлением мужчины 1963 года рождения.

При столкновении пострадали сама водитель и ее пассажир.