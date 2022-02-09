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Происшествия9 февраля 2022 7:43

В Вологде столкнулись иномарки, пострадал ребенок

ДТП случилось на улице Ленинградской
Иван Чухнин
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Оба автомобиля получили кузовные повреждения.

Оба автомобиля получили кузовные повреждения.

Утром 8 февраля ДТП произошло в Вологде на перекрестке улиц Ленинградской и Костромской.

Как сообщает Управление ГИБДД области, в 7:10 на регулируемом перекрестке столкнулись две иномарки, пострадал ребенок.

На пересечении улиц Ленинградской и Костромской 42-летняя водитель автомобиля «Киа Рио» поворачивала с Ленинградской налево на улицу Костромскую. При это она не уступила дорогу автомашине «Сузуки Грант Витара» под управлением мужчины 1963 года рождения.

При столкновении пострадали сама водитель и ее пассажир.

Автомобили не смогли разъехаться на перекрестке.

Автомобили не смогли разъехаться на перекрестке.