На Вологодчине ожидается гололед и налипание снега

Водителям следует быть внимательными на дорогах.

Вологодских водителей поджидает гололед. Синоптики предупредили о первой февральской оттепели, которая ухудшит ситуацию на дорогах.

На регион надвигается обширный атлантический циклон, он займет всю территорию Европейской части России. Пониженное атмосферное давление будет до конца недели, теплый теплый влажный воздух принесут южные ветра.Температура ожидается выше климатической нормы на 7-8 градусов.

Как сообщает «Вологда Регион», в среднем температура воздуха на неделе в дневные часы составит -1°С… -6°С. Самым теплым днем станет четверг, 10 февраля: столбик термометра дойдет до отметки 0°С. Оттепель ждет жителей западных и центральных районов области.

Ожидаются осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега.

Не исключено возникновение гололедных явлений, налипание мокрого снега на ветви деревьев и провода. Теплая погода сохранится до конца недели.