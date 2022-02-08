В Вологодской области заболевших коронавирусом детей больше, чем две недели назад, в 7 раз

Фото: Лариса Каманина, ВКонтакте

Заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина шокировала цифрами заболеваемости детей. "На Вологодчине отмечен беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних. За последние две недели число заболевших детей выросло в 7 раз - с 548 до 3641 детей", - сообщила она в социальных сетях.

При этом возросла доля детей среди госпитализированных и составляет теперь 7%. Лариса Каманина пояснила, что такой резкий скачок заболеваемости коронавирусом среди детей связан с распространением омикрона. Риск заболеваний возрастает для детей в несколько раз.

Напомним, в регионе введены ограничения, например, запрещено дополнительное образование в очном формате. Замгубернатора заверила: "В настоящее время ограничения адекватны ситуации и необходимы. Дистанционный формат дополнительного образования - это временное решение. Мы готовы вернуться к очному формату работы допобразования как только область минует пик заболеваемости. Просим с пониманием отнестись к дистанционному режиму работы организаций дополнительного образования и максимально оградить детей от посещения общественных мест.

Ранее сайт КП-Вологда сообщал о начале вакцинации подростков.