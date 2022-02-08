На стипендию имени Леденцова претендует 61 молодой ученый

В Вологде назовут имена стипендиатов - здесь начала работать экспертная комиссия по присуждению стипендии имени Леденцова молодым ученым Всего на конкурс поступила 61 заявка - от студентов и молодых ученых. Ежемесячную выплату получат 10 человек возрастом до 35 лет, занимающиеся научной работой в любой сфере, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Пакеты документов и научные работы в День российской науки начала изучать экспертная комиссия. Ее возглавил мэр Вологды Сергей Воропанов, автор такой меры поддержки для молодых ученых. «Мы рады, что стипендия имени мецената Христофора Леденцова вызвала такой интерес, ведь она направлена на поддержку научного и творческого потенциала молодежи. Заявки подали 34 студента и 27 молодых ученых, то есть сотрудников образовательных и научных организаций. Хочу отметить, что участие в конкурсе приняли представители всех высших учебных заведений Вологды, а также одного из колледжей. Теперь из числа претендентов нам предстоит выбрать по 5 человек в каждой категории, которые будут получать в течение года ежемесячную стипендию. Для студентов это 4 тысячи рублей каждый месяц. Для молодых ученых - 10 тысяч рублей. Победителей назовем на итоговом публичном отчете, который состоится во второй половине февраля», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов. Среди участников - представители Вологодского государственного университета, Вологодского института права и экономики, Северо-западного института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина, Вологодской молочнохозяйственной академии им Н.В. Верещагина, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Вологодского кооперативного колледжа, Вологодского научного центра Российской академии наук и Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства.

Судя по заявкам, научная деятельность в Вологде идет по самым разным направлениям: экономика, юриспруденция, изучение вопросов благоустройства, экологической безопасности, творческого потенциала региона, инновационных подходов в строительной отрасли и многое другое. Городская стипендия для молодых ученых учреждена в Вологде впервые, средства на эти цели выделены из городского бюджета.

Проект стартовал в год празднования 180-летия со дня рождения знаменитого вологжанина, мецената Христофора Леденцова, известного поддержкой российских ученых начала XX века.