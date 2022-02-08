С пьяного водителя, убившего мать, взыскали по 800 тысяч рублей в пользу сирот

ДТП произошло прямо в населенном пункте - небольшой деревне.

Житель Вологодской области выплатит 1,6 млн детям погибшей пассажирки. 6 сентября 2020 года мужчина выпил и сел за руль ВАЗ-2111 в деревне Панкратовка Белозерского района Вологодской области. Он не справился с управлением, автомобиль врезался в опору линии электропередачи, а затем и в автомобиль ГАЗ, который стоял у дома.

В результате на месте погибла 42-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. У женщины осталось двое детей, которых поднимала она одна - их отец умер в 2016 году.

Мужчину суд признал виновным и назначил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не был обжалован, он вступил в законную силу.

Прокурор, защищая права несовершеннолетних, обратился в иском о компенсации морального вреда. Состоялся суд, ответчик иск признал частично, счел заявленную сумму чрезмерно завышенной и просил её уменьшить до 1 млн рублей. По его словам, погибшая знала, что он пьян, но все равно села к нему в машину.

В результате суд взыскал с горе-водителя в пользу каждого из детей по 800 000 рублей, сообщает пресс-служба судов региона.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.