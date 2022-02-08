Вологжанка на иномарке протаранила автобус

На место оперативно прибыли пожарные и скорая помощь. Стоп-кадр.

На площади Бабушкина в Вологде женщина на иномарке протаранила автобус. Как утверждают очевидцы, она двигалась под "погасшую стрелку".

ДТП случилось 8 февраля днем. Не поддающееся объяснению ДТП попало на камеры наблюдения. Видно, как на пустой дороге иномарка уверенно таранит уже почти проехавший автобус. Он покачнулся, но устоял. А вот у иномарки разбит кузов. На место прибыли пожарные и скорая помощь.

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