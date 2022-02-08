В Вологодской области количество заболевших коронавирусом продолжает расти

В Вологодской области за сутки на 8 февраля выявлено 2040 заболевших COVID.

Это превышает рекорд, установленный накануне. Распространение заболевания в регионе идет ускоренными темпами, в то время как в стране заболевших несколько меньше.

За сутки в Вологодской области 598 человек выздоровело, 178 - госпитализировано, пять - умерло, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии 118 846 вологжан получили положительный тест, 3240 человек погибли, 102 188 к — выздоровели.

Пик заболеваемости в регионе ожидается на этой и следующей неделе.