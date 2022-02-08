В Вологодской области задержана сбежавшая из-под ареста 20-летняя девушка

В Вологодской области задержали 20-летнего наркодилера. Девушка находилась в федеральном розыске.

Помощник участкового Павел Лукин в Бабушкинском районе задержал юную девушку, находящуюся в федеральном и межгосударственном розыске. Она подозревается в совершении сбыта наркотиков в крупном размере.

Полицейский обходил свой участок, на котором находится деревня Крутец. Он зашел в дом, где появилась новая жиличка. Старший прапорщик поинтересовался, зачем она приехала в вологодскую глубинку. Девушка ответила, что гостит у бабушки. Полицейский проверил документы - девушка приехала из Мурманской области. Как выяснилось, она находится в федеральном и межгосударственном розыске.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…».

В Мурманской области девушка была задержана, суд заключил ее под домашний арест на время расследования. Однако в сентябре прошлого года подозреваемая нарушила закон и скрылась от следствия, ее объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

Сейчас мурманчанка задержана, находится в изоляторе временного содержания в ОМВД России по Тотемскому району, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.