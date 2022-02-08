Руководитель детского сада незаконно получила 2 миллиона рублей

В Вологде перед судом предстанет бывший руководитель одного из городских детсадов, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Как установило следствие, руководитель в муниципальном детском саде в 2014-2020 годах были трудоустроены работники, которым выплачивалась заработная плата и другие бюджетные выплаты, однако реально они не работали. Бюджетные средства в сумме более 2 миллионов рублей за фиктивно трудоустроенных работников присвоены руководителем.

Чтобы придать законность своим действиям женщина внесла заведомо ложные сведения о трудовой деятельности фиктивных работников в документы и учетную документацию. В этом следователи усмотрели служебный подлог.

Прокурор утвердил обвинительное заключения, дело направлено в суд.