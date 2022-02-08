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Происшествия8 февраля 2022 8:37

Водитель тягача скончался в машине скорой помощи в Череповце

ЧП случилось на улице Сталеваров
Иван Чухнин
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Тягач потерял управление. Фото ОГИБДД Череповца.

Тягач потерял управление. Фото ОГИБДД Череповца.

В Череповце произошло ЧП с водителем тяжелой техники. Инцидент случился поздно вечером 7 февраля, напротив дома №47 по улице Сталеваров. Об этом сообщает отдел Госавтоинспекции Череповца.

52-летний водитель тягача «Рено» перевозил на платформе экскаватор. В результате тягач врезался в дерево, после этого техника продолжила движение, тягач заехал на разделительный газон и остановился.

На место происшествия выехала бригада реанимации. Водителя пытались доставить в больницу, но по дороге он скончался в машине скорой помощи.