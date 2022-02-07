10 семей остались без крова, погибла женщина в Соколе

В огне погибла пенсионерка. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Стали известны подробности пожара в Соколе. Как сообщал сайт КП-Вологда, 6 февраля в 20 часов 54 минуты поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Беднякова, 13.

Это 16 квартирный дом, 10 квартир из которых - жилые. По словам жильцов, пожар возник во втором подъезде, на втором этаже. Распространение огня произошло в считанные минуты. Один из жильцов, только и успел, что отогнать машину, обратно за вещами уже войти не смог.

На втором этаже во втором подъезде не смогла выбраться из огня и погибла пожилая женщина. Дом полностью уничтожен огнем, пожарные сумели отстоять сарайки, огонь не перекинулся на другие строения.

Напомним, рядом находится другое двухэтажное деревянное здание, которое администрация Сокола передала Кирилло-Белозерскому музею заповеднику, там будет расположен культурно - просветительский центр А.И.Цветаевой. Как сообщает организатор Цветаевских костров на Вологодчине Елена Титова, "Расположенный напротив него Цветаевский дом, благодаря действиям пожарных, не пострадал..."

Как сообщает СУ СК по Вологодской области, после тушения пожара на пепелище обнаружены останки погибшей женщины. Это пенсионерка, жительница одной из квартир, 1937 года рождения. Ведется проверка обстоятельств ее гибели.

Как сообщала пресс-служба МЧС, площадь пожара - 360 квадратных метров. Строение полностью уничтожено огнём. Эвакуированы 14 человек вышли из дома до прибытия пожарных подразделений. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём жителя дома. В ликвидации задействованы 10 единиц техники, 36 человек личного состава, из них 2 члена ДПО.

Ранее СМИ писали, что этот дом топило: вода от таяния снега не покидала территорию из-за неработающей системы ливневой канализации.

Сокольчане и вологжане начали сбор помощи погорельцам. Материальную помощь оказывает КЦСОН, что на улице Беднякова 33, (тел. 3-30-10).