Охотников на волков отблагодарят рублем

В Вологодской области продолжается война с серыми хищниками. По официальным данным, только с начала года в лесах Вологодчины добыто 54 волка. Одновременно в облохотдепартаменте продолжается прием заявлений на выплату премий за добытых волков. Подготовлен реестр на выплату денежных премий, до конца марта деньги будут перечислены на счета охотников.

За каждого добытого самца волка охотнику полагается 3750 рублей, за самку – 4500, за волчонка – 3000 рублей.

«В этом году реестр формируется первый раз, но в течение года такие выплаты пройдут неоднократно, по мере поступления заявлений охотников. Всего областным бюджетом на эти цели предусмотрено 800 тысяч рублей» - рассказывает начальник департамента Олег Кислицын. Напомним, заявления о выплате премии охотники могут подать в облохотдепартамент не позднее 1 года с даты добычи волка, сообщает областной оходепартамент.

Как сообщают охотники, зверя нужно выследить. чаще всего охота идет бригадой, участвуют загонщинки, тратится не только время, но и бензин. Так что вознаграждение не является компенсацией всех затрат - скорее это приятный бонус.