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Происшествия7 февраля 2022 14:28

В Череповце на сбитую на зебре пенсионерку оформили протокол

Женщина не посмотрела по сторонам
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: по Череповцу ОГИБДД

В Череповце в минувшее воскресенье, 6 февраля, в три часа дня сбили 59-летнюю женщину. Дама переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома № 1 на улице Командарма Белова. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по городу металлургов.

За рулем Лады Веста находился 46-летний мужчина. Пострадавшую госпитализировали с травмами в медсанчасть «Северсталь». Однако, за нарушение ПДД правоохранители решили составить протоколы как на водителя, так и на пенсионерку - женщина не убедилась в безопасности перехода.

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