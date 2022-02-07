В Череповце пьяный брат напал с ножом на сестру с маленькими детьми

В Череповце 30-летнего мужчину задержали за разбой. Череповчанин, угрожая родной сестре ножом, похитил ее банковские карты. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Как оказалось, грабитель был ужасно пьян. Позже он признался, что вовсе не помнит тот день. Сестре же пришлось запереться от буйного родственника в комнате, но тот выбил дверь. Девушка безуспешно просила брата успокоиться и опустить нож. Агрессор нашел в ее куртке три банковские карты и скрылся.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. А его родственникам - психотерапия.