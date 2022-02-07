Под Кирилловом откроется первый музей бочки в России

Фото vk.com/botovo_ru_lim

Житель Кирилловского района завел себе необычное хобби, которое привело его к идее создания музея бондарного промысла. Александр Хохлов годами собирал находки для будущего музея и, путешествуя по деревням, сумел скопить три сотни предметов. Теперь на причале Кузино на берегу Шексны в историческом комплексе «Застава князей Белозерских» быть новому музею! Открытие запланировано на 18 мая - Международный день музеев. Кстати, хранители с удовольствием принимают новые экспонаты и даже занимательные истории. Об этом сообщил портал cultinfo.ru

Музей собрал несколько постоянных экспозиций: про флот, быт, людей, бочку в науке и искусстве, бочку на работе и еще одну посвященную вологодским брендам. Проект стал конкурсантом Президентского фонда культурных инициатив и нуждается в финансировании, ведь выставки планируют проводить с современным подходом: добавить VR-контент, развернуть сайт, а часть экспонатов расположат прямо под ногами посетителей - под прозрачным полом.

На Вологодчине удалось развить промысел за счет богатства лесов - 120 лет назад в губернии работали 2,5 тысячи бондарей! Ремесло было почитаемо и востребовано - мастер должен был хорошо уметь работать и с деревом, и с металлом, чтобы тара не протекала. На памятнике 800-летию Вологды даже есть историческое изображение - бочка с рыбой.

А самая ранняя найденная в истории бочка датируется II веком нашей эры. Находку раскопали на территории древнеримского поселения. Сосуд был смастерен из сосны.

Раньше бочки были очень востребованы: в них делали соления, квасили, хранили зерно, напитки и даже цемент и деготь. Кроме того, в бочках стирали белье, возили как питьевую воду, так и воду для тушения пожаров. Бочки для различных жидкостей называли наливными, другие - сухотарными.

В быту было не обойтись и без остальных бондарных изделий, таких как всевозможные ушаты, чаны и ведра. Раньше жидкость даже измеряли бочками и ведрами! Нефть и сейчас меряют баррелями, что и переводится с английского как “бочка”. Вологодское масло и мед разливают в бочата.