В Соколе уничтожен огнем жилой многоквартирный дом

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В Соколе сгорел двухэтажный жилой дом. ЧП случилось на улице Беднякова, 13. Площадь пожара - более 360 квадратных метров.

Жильцы, 14 человек, эвакуировались самостоятельно. Огромное строение полностью уничтожено. Люди остались на улице, без самого необходимого.

Главная версия ЧП - неосторожное курение одного из жильцов. В ликвидации последствий пожара в жилом доме в Соколе были задействованы 10 единиц специальной техники, 36 человек личного состава, из которых 2 - члены ДПО.

Соседнее к сгоревшему зданию - это Цветаевский дом, квартира в котором признана объектом исторического наследия, в ней жила писательница Анастасия Цветаева. Благодаря действиям пожарных, огонь не перекинулся на соседние строения.

Всем вологжанам напоминают о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности.