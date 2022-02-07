Контактников отныне не будет, а больничный только на 7 дней

На Вологодчине, как и по всей стране, с 6 февраля, вступают в силу изменения в Постановление главного санитарного врача РФ и приказ Минздрава РФ: Об этом напомнил первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов.

Так, с 8 февраля отменяется карантин для лиц, контактировавших с больными коронавирусом. С 7 февраля, то есть, сегодняшнего дня, для таких граждан автоматически закрывается больничный лист. Обращаться для этого в поликлинику не нужно.

Для детей отменяется карантин по контакту с коронавирусными больными. С 8 февраля, вторника, такие дети выходят в детские сады и школы.

Сохраняется условие отправки групп детей на карантин - должно заболеть не менее 20 процентов коллектива.

С 6 февраля для больных коронавирусом, гриппом и ОРВИ больничный открывается на 7 дней. При необходимости по решению медицинского работника его можно продлить.

«Что касается выписки. С 6 февраля не проводится ПЦР-тестирование при выписке пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции. Это касается пациентов, которые находятся на больничном 7 и более дней. Для пациентов, которые выздоравливают ранее семи дней, потребуется однократное ПЦР-тестирование», — сообщил Антон Кольцов.