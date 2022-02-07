На вологодской свадьбе стреляли из автомата Калашникова

Мужчина в Вологде стрелял из автомата Калашникова. ЧП случилось при скоплении людей, на свадьбе 5 декабря. На место прибыли силовики.

Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Вологодской области задержали стрелявшего.

Как рассказали в управлении Росгвардии по Вологодской области, около 18.00 23-летний мужчина произвёл несколько выстрелов из автомата Калашникова. На место происшествия прибыл спецназ Росгвардии и задержал стрелявшего. Оружие было изъято. Как выяснилось, оружие было охолощено и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет.

Как рассказали в управлении Росгвардии по Вологодской области, задержанный доставлен в отдел полиции.