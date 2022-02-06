В Тотьме мужчину осудили за секс-переписку с несовершеннолетней

В Тотемском районе осудили 24-летнего местного жителя за секс-переписку с ребенком. В октябре прошлого года мужчина выпил и решил пообщаться с несовершеннолетней девочкой в соцсети. Мужчина провоцировал ребенка на обсуждение сексуальных тем, тем самым проявив неуважение и цинизм. Суд посчитал, что тотьмич унизил честь и достоинство ребенка, причинил ей нравственные и моральные страдания, а также оказал развращающее влияние. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Вологодской области.

В полицию обратились родители потерпевшей - о произошедшем они узнали из мобильного телефона девочки. Подсудимый вину признал, объяснив свои действия опьянением. Мужчине назначили 1 год лишения свободы в исправительной колонии общего режима.