В Вологде из дома ушла 14-летняя Екатерина

В Вологде пропала несовершеннолетняя девочка. С 4 февраля родственники разыскивают 14-летннюю Катю Николаеву. Вологжанка ушла в 9 часов вечера из дома по адресу Тополевый переулок, 5. До сих пор ее местоположение неизвестно. Возможно, подросток может направляться в сторону Калуги.

Катя ростом 153 см, на вид 14-15 лет, короткие волосы, светлые глаза. Юная вологжанка была одета в черную куртку «бомбер», черную толстовку, коричневые вельветовые джинсы, черные кроссовки, с ней была черная сумка-банан с зелено-оранжевыми вставками.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении девочки, позвоните в полицию по телефону 102 или волонтерам ПСО "Ты не один" 8-911-505-68-98.