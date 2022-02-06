В Осаново в Вологде на 60% готов газопровод

Фото: администрация города Вологды

В областной столице уже на 60% завершено строительство газопровода в микрорайоне Осаново. Стоимость проекта 12,5 млн рублей. Решение о строительстве было принято на Градостроительном совете. Представители Администрации проверили ход работ и обсудили с жителями перспективы развития.

В Осаново появится газопровод низкого давления протяженностью 1305 метров и газопровод высокого давления длиной 206 метров, а также сделан газорегуляторный шкафной пункт. Пока проложено 199 метров газопровода высокого давления и порядка 700 метров газопровода низкого давления. Работа ведется ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

Фото: администрация города Вологды

Газ получит 31 дом, только два из них - административные. На данный момент здания приходится отапливать углем или дровами. Для разъяснения дальнейшей работы по подключению газа будут организованы встречи с газовиками.

В 2021 году завершилось строительство газопровода в микрорайоне Прилуки на средства области: газ получили 250 домовладений.