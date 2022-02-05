Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Вологодчине тяжелая ситуация с коронавирусом - каждые сутки количество заболевших бьет новые рекорды. Поликлиники Вологды остро нуждаются в волонтерах с машинами для доставки медиков по адресам, а также для работы в колл-центрах. Каждый день в каждую поликлинику поступает около 2 тысяч звонков. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

Добровольцы оказывают огромную помощь медучреждениям - они могут работать как посменно, так и целый день. "Помогают, не считаясь со своим личным временем, за что им огромная благодарность", – сообщила директор молодежного центра «ГОР.СОМ 35» Яна Филиппова.

Только благодаря безвозмездной помощи медики успевают посетить намного больше вологжан. Чтобы стать автоволонтером необходимо несколько часов свободного времени.

По одному автоволонтеру каждый день нужно городской поликлинике №1 и №2. Двоих добровольцев с машиной ищут для городской поликлиники №4. Три человека нужны городской детской поликлинике. Помощь требуется с 8 утра до 17 вечера. Обычно такая смена делится между двумя волонтерами. За бензин предусмотрена компенсация.

В городские поликлиники № 1, 3, 4 нужно 9 человек для помощи в регистратуре и для проведения термометрии на входе. Смены длятся по 3,4,6 часов. Если вы хотите стать волонтером, обратитесь в Молодежный центр ГОР.СОМ35 или позвонить по телефону 8 (8172) 76-02-55, либо подать заявку по номеру 8 800-302-16-17.

Добровольцами могут стать только вакцинированные совершеннолетние граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса.