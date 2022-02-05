Четыре десятка вологодских подростков уже вакцинированы от коронавируса

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Департамент здравоохранения Вологодской области сообщил, что уже 40 детей 15-16 лет привиты от COVID-19. После процедуры подростки могут получить QR-код на портале госуслуг - для этого нужно указать его полис ОМС и СНИЛС.

Вологодские медики заявили, что дети хорошо переносят вакцинацию препаратом "Гам-Ковид-Вак-М", побочек не было. Двухкомпонентный препарат предназначен для подростков 12-17 лет, представляет собой пятую часть взрослой дозы. На процедуре обязательно присутствие родителя или законного представителя. Перед вакцинацией детей осматривает врач, возможно получить временный или постоянный медотвод.

В Вологде прививку можно сделать в Детской городской поликлинике, в Череповце в Детской поликлинике №3, в городской больнице, а также в Сокольской и Великоустюгской ЦРБ.