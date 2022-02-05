Количество заболевших ковидом потрясло Вологодчину - 1526 человек за сутки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Вологодской области по данным на 5 февраля за минувшие сутки официально зафиксировано 1526 новых зараженных COVID-19. Беспрецедентное число для региона - бурный рост начался с конца января и не спешит останавливаться. В прошлые волны максимум равнялся лишь 410. Информация поступила с портала стопкоронавирус.рф.

За сутки от короновируса погибли еще пятеро вологжан. Еще 127 человек были госпитализированы. С больничного выписали 623 человека. На данный момент в регионе ковидом болеет 9659 вологжанин. За все время пандемии от короновируса скончались 3 226 человек, было заражено 113 141.

Остается надеяться, что вакцинация большей части населения уменьшит поток госпитализированных.