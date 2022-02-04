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Происшествия4 февраля 2022 15:08

Девочка получила травму спины, катаясь с горки

Она госпитализирована
Иван Чухнин
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В Череповце девочка семи лет каталась с горки и сломала позвоночник. ЧП случилось утром 3 февраля за Ледовым дворцом. Ребенок гуляла с отцом, но прогулка закончилась плачевно.

Как стало известно - это "стихийная" горка, то есть сооруженная без ведома властей.

Как сказала заместитель руководителя Центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Алексей Ковалевский, семилетняя девочка неудачно скатилась с сугроба. На машине скорой помощи ребенка доставили в детскую больницу Череповца. У девочки диагностирован компрессионный перелом позвоночника,

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