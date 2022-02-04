В Череповце некому сесть за руль: болеют 66 водителей автобусов

Пик заболеваемости ожидается только на следующей неделе.

Мэр Череповца Вадим Германов навал еще одну проблему, которая появилась из-за повального заболевания коронавирусом. В городе некому управлять автобусами - водители ушли на больничный. "Самая большая проблема транспортников - отсутствие водителей. Примерно 15% автобусов стоят в парке, потому что некому сесть за руль: 66 водителей из 467 на больничном..."

Нарекания от горожан транспортники получают, несмотря на то, что количество пассажиров снизилось: люди болеют, ограничивают себя в поездках. Однако в часы пик транспорт переполнен. Эту ситуацию постараются разрешить. Вадим Германов пишет:

"Со следующего понедельника наши перевозчики начинают работать по новым правилам. Главное - обеспечить полный выход техники в часы пик. Переведем водителей со сменного на разрывной графики. Вероятно, днем и поздним вечером ждать автобус или трамвай придется чуть дольше. Зато на работу и домой вы будете добираться без опозданий. Транспортные предприятия сделают все, чтобы не допустить серьезных провалов в расписании. Время ожидания нужного маршрута, если и увеличится, то на 5-10 минут..."

По его словам, количество пассажиров в общественном транспорте Череповца за последнюю неделю снизилось на 16%.