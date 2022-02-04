Вологжанка поругалась с внуком и ее искали с собаками

Собака привела кинолога к пенсионерке. Фото УМВД по Вологодской области.

В Вологде кинолог со служебной собакой нашли пропавшую пенсионерку. Поздно вечером ее не было дома, в полицию позвонил обеспокоенный внук.

Он сообщил о пропаже бабушки: по его словам, 81-летняя женщина около 23 часов ушла из дома и не вернулась.

На место выехал полицейский-кинолог Николай Баранов вместе с овчаркой Есенией. Собака взяла след женщины уже во дворе и привела правоохранителей на железнодорожный вокзал.

Пропавшая пенсионерка находилась в этом здании. Она пояснила, что ушла из дома, так как поругалась с внуком. Пенсионерку сначала привезли в дежурную часть полиции, а потом передали родственникам.