Котельная сгорела и вышла из строя в Вологодской области

ЧП в селе: сгорела котельная. Фото: МЧС.

В Вологодской области сгорела котельная. ЧП случилось в Никольском районе.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 3 февраля в 13 часов 39 минут поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном здании котельной на улице Молодёжная в деревне Завражье Никольского района.

Повреждено здание на 50 квадратных метрах. Огнём повреждено потолочное перекрытие и кровля. Кочегар котельной, мужчина 1964 года рождения, вышел из котельной до прибытия пожарных подразделений.

Предположительная причина ЧП - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла. На место выезжали 2 пожмашины, тушили 13 человек личного состава, из них 3 члена ДПО.

По словам главы Завражской администрации Сергея Кудринского, котельная отапливала Дом культуры, была построена в 1976 году и работала без капремонта. Для нее был куплен котел по "Народному бюджету". Так что ремонт начнется в ближайшие дни.