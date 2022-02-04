Под Харовском сгорел огромный исторический дом

Пятистенок был уничтожен огнем полностью. Фото: Главное управление МЧС России по Вологодской области.

В четверг, 3 февраля, в Харовском районе, сгорел дом. ЧП случилось вечером, сигнал пожарным поступил в 20:34.

В деревне Мятнево горел одноэтажный частный жилой дом 1884 года постройки. В деревянном родительском доме проживал 44-летний мужчина.

Надо заметить, Мятнево - ближайшая к городу деревня, но пожарная команда находится на противоположной окраине города. На тушение выехали четыре единицы техники и восемь пожарных. Однако спасти имущество пожарные не смогли: огромный исторический дом сгорел полностью. Площадь пожара составила 144 квадратных метра. Хозяин из огня смог выбраться сам.

Причиной пожара могли стать неисправность печного отопления или неисправность электропроводки.