Коронавирус ставит рекорды по количеству заболевших

В Вологодской области за последние сутки на 4 февраля заболело рекордное количество человек - 1305 человек, госпитализировано 143 человека.

В регионе зафиксировано 111 615 подтвержденных случаев заражения COVID-19 - практически такой диагноз ставили каждому десятому жителю, если исключить повторные заражения. За сутки выздоровело 598 вологжан, четыре человека скончались. Согласно статистике, в регионе от ковида в среднем погибает три человека из ста заболевших.

В Вологодской области сейчас болеют 8 761 вологжанин. Всего за время пандемии на Вологодчине от этой инфекции скончался 3 221 человек, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.