Молодой человек ограбил магазин в Тотьме

В Вологодской области молодой человек ограбил магазин. Но его задержали.

В полицию Тотьмы обратились сотрудники продуктового магазина. Они сообщили, что в магазин пришел покупатель, набрал корзину продуктов и прошел мимо кассы. Далее мужчина попытался сбежать с корзиной. Однако сотрудники заметили вора и организовали погоню.

«Злоумышленник всунул встречному мужчине корзину с продуктами и скрылся налегке. При этом он не забыл извиниться», — сообщает областное Управление МВД России.

На место выехала полиция. Изучили записи с камер видеонаблюдения, они составили ориентировку. В итоге был задержан 18-летний житель Тотемского района. Он приехал в райцентр в гости к друзьям, денег у него не было, а с пустыми руками он не хотел идти знакомым. Поэтому он и решил набрать гостинцев и не расплатиться.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на совершение грабежа.