В Вологде полицейские разорили предпринимательницу -торговку контрафактными сигаретами

Вологодский предприниматель лишился немаркированных сигарет на 3,5 млн рублей. Их изъяли правоохранители.

Целый склад незаконных сигарет был обнаружен полицейскими в Вологде. Как оказалось, незаконный бизнес организовала женщина. Вместе с родственником она приобрела немаркированную табачную продукцию на общую сумму порядка 3,5 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, нелегальные сигареты они поделили на разные части и развезли по торговым точкам и в арендованный гаражный бокс.

Казалось, вот-вот прибыль отяготит карманы. Но нет. Полиция изъяла контрафакт - 32 тысячи пачек. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту приобретения, хранения, перевозки и сбыта немаркированных товаров и продукции.