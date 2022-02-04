Каждый четвертый вологодский школьник находится на карантине

В Вологодской области школы не будут переводить на дистанционку, отправлять на карантин будут отдельные классы. Условия вывода на дистант не изменятся: это произойдет, если в группе или классе заболело ковидом или ОРВИ свыше 20%. В регионе полностью закрыты лишь две школы из-за ковида - в Кирилловском и Тарногском районах, а также из-за ОРВИ - школа в Грязовце.

Как сообщил первый замгубернатора Антон Кольцов, на 3 февраля на карантине почти 39 тысяч учеников, это более 27 процентов всех школьников, 1379 классов.

По словам начальника департамента образования области Елены Рябовой, переводить школы региона на дистанционное обучение не будут, на карантин продолжат закрывать отдельные классы.

В Вологодской области на карантине по ковиду и ОРВИ почти шесть тысяч дошкольников, закрыты 326 групп в 165 детсадах. В техникумах и колледжах на карантине почти семь тысяч студентов, болеют 625 человек.