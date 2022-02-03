Администрация Вологды ищет молодых лидеров

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В Вологде стартовал новый сезон проекта «Мы-вологжане. Команда Мэра». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Участвовать могут вологжане от 14 до 40 лет.

Четвертый сезон проекта «Мы-вологжане. Команда Мэра» направлен на формирование лидерских и профессиональных качеств молодых вологжан: школьников, студентов, работающей молодежи. Заявки можно направить до 14 марта.

Власть заинтересована в обновлении и на конкурсной основе формируется команда молодых, активных вологжан, настоящих лидеров. Для многих проект становится трамплином к будущей общественной и профессиональной работе.

Лучшие, вышедшие в финал конкурса, включаются в кадровый резерв, входят в Общественный совет, начинают работать в органах исполнительной и законодательной власти.

"Призываю всех молодых инициативных ребят воспользоваться этой возможностью, получить новые компетенции, попробовать себя в роли муниципального служащего. Напомню, что победители проекта становятся на день дублерами Мэра и его заместителей", - отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Заявку на участие в проекте можно направить по электронной почте komandamera35@yandex.ru или по адресу: ул. Каменный мост, 4, каб. 76.

К ней необходимо приложить анкету, копию диплома или аттестата, справку с места учебы или работы.

В программе конкурса - тестирование, стажировка в подразделениях Администрации Вологды. В обучающей программе в этом году ребята смогут выбрать одно из двух направлений. «Курс современного политика» - это лекции и практические занятия на формирование гражданского и политического сознания молодежи, а также дебаты «Ринг», победитель которых будет определен путем голосования в формате выборов.

«Молодежный проектный офис» - это занятия по теме социального проектирования и проектного управления. По итогам обучения конкурсанты разработают проект, направленный на развитие одной из городских сфер.

«Есть и еще одно нововведение. Кроме наставников из Администрации и подведомственных учреждений у участников будут кураторы из числа финалистов предыдущих сезонов проекта. Они будут помогать конкурсантам в организационных моментах и участвовать в подведении итогов. Для кураторов предусмотрено обучение - углубленные тренинги по организации мероприятий и работе в качестве наставников. По итогам среди кураторов будет выявлен лучший», - говорит координатор проекта, начальник отдела по взаимодействию с общественными институтами Управления информации и общественных связей Вологды Евгений Рыжков.

Конкурс продлится до мая 2022 года, победителей определят по итогам стажировки и экзаменов в рамках образовательных курсов.

Напомним, что в 2021 году в проекте приняли участие 150 человек, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.