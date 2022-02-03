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Происшествия3 февраля 2022 14:23

В Череповце на 70-летнюю старушку рухнул лёд с торгового центра

К счастью, пожилая женщина отделалась лишь ушибом
Евдокия САХАРОВА
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Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце от падения льда с крыши пострадала 70-летняя старушка. На голову пенсионерки рухнули сосульки с торгового центра «Макси» на проспекте Победы, 200. Об этом сообщил официальный сайт города.

На место вызвали скорую - медики госпитализировали у дамы легкий ушиб, госпитализация не понадобилась. Управляющий торговым центром пояснил, что не понимает откуда мог рухнуть лед, потому что крыша в этом месте плоская - ЧП произошло у входа на подземную парковку.

Якобы, каждый день сотрудники осматривают здание - есть ли опасные нависания. Накануне снега или льда замечено не было. Пока неизвестно, собирается ли пострадавшая обращаться в полицию.

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