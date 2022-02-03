В Череповце стартовал фестиваль ледяных скульптур

Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце 3 февраля в десятый раз стартовал фестиваль ледяных скульптур. В этом году тема конкурса — «Череповец. Ледяная фантазия». Мастера будут создавать фигуры на площади Молодежи целых три дня по 9 часов. Организаторы заявили, что температура на улице идеальная.

Приехать смогли не все команды - участники из Вельска заболели, однако прибыли команды из Тарноги, Ижевска, Великого Устюга, Москвы, Каргополя, Архангельска. Череповчане тоже участвуют в соревновании. Всего 15 команд. Об этом сообщил официальный портал города.

Из тарногского озера каждой команде выделили по 10 блоков льда. Итог подведут 6 февраля в 15 часов, в 12 часов стартует конкурс «Быстрая пила». Однако будет и голосование зрителей - с 7 по 14 февраля - трое победителей получат особые призы.

Команде, занявшей первое место, вручат 80 тысяч рублей, второе место - 50 тысяч, третье - 30 тысяч. Все участники получат призы.