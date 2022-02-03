На Вологодчине школьников заставили читать хвалебные оды губернатору

Фото с личной страницы губернатора

В Вологодской области 2 февраля ярко отмечали день рождения губернатора. В соцсетях появилось множество песен и стихов в честь радостного события. Однако праздничную атмосферу нарушили родители: их детей в школах заставили читать стихи в адрес именинника. По мнению взрослых, маленькие дети не совсем понимали во что их вовлекли.

В группе "Великий Устюг Инфо" в социальной сети ВКонтакте появился пост с цитатой местной жительницы. Людмила пишет: "Случайно узнала от дочери, что она тоже была к этому привлечена. При этом я не давала согласие на видеосъёмку моего ребёнка. Как это возможно, я никому не разрешала, чтоб моя дочь принимала участие в этом маскараде. Понимаю, что педагогам дано такое указание сверху, но всё равно возмущена. Сами взрослые носим маски лицемерия и детей учим неискренности. Сомневаюсь, что все эти слова у детей шли от души".

Родители заметили, что не считают хвалебные оды к чиновникам уроком патриотического воспитания, и в целом против культа личности. Комментарии после негативных отзывов в официальной группе Великоустюгского района отключили вовсе.

Кадр из поздравительного видео

Устюжанка заявила, что просила директора школы не выкладывать видео с участием её ребёнка, но ролик все равно опубликовали. Людмила готова оспорить такое решение в суде. Вологжанка Екатерина согласилась: "Если директора школ решили прогнуться, то пусть это делают без привлечения детей!!! Если бы моего ребёнка приплели к этому балагану, я бы по судам точно затаскала всех причастных".

Устюжанин Леонид заметил: "Ребенок не знает значение каждого высказанного слова, какая это искренность, детей просто заставили выучить текст и никто не задумался, что эти дети могут стать изгоем в школе. Это надо же до такого додуматься привлечь детей, чтоб прославить себя и получить галочку. Детей впутывают в политику. Ничего не имею против поздравлений, если они искренние, а не заказные".

Видео со школьниками можно посмотреть в соцсети ВКонтакте от Морозовской СОШ. Кто знает, может поздравления путь к финансированию учебного заведения?

Напомним, Олег Кувшинников на данный момент находится на больничном, т.к. у чиновника положительный результат теста на коронавирус.