Череповчанка-гонщица не оплатила 83 штрафа и лишилась авто

38-летняя жительница деревни Полежаево Череповецкого района оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения. Женщина любит погонять - десятки раз превышение допустимой скорости фиксировали видеокамеры в Вологодской, Ярославской и Московской областях. Автовладелица накопила 83 штрафа на сумму в 66 тысяч рублей - она игнорировала все протоколы.

В итоге, «Ладу Приору» решили у гонщицы изъять. От судебных приставов дама умело скрывалась: не проживала по месту регистрации, на уведомления не отвечала, официально не работала, денег в банках не держала. Автомобиль череповчанки объявили в розыск, нашли и эвакуирвали на спецстоянку 1 февраля в городе металлургов.

Теперь должнице придется закрыть долги, иначе ее машину выставят на торги. Об этом сообщила пресс-служба областного Управления ФССП.