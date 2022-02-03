Автоавария под Соколом унесла жизни троих человек

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Сокольском районе в четверг, 3 февраля, в 9:15 произошло трагическое ДТП на 512 километре трассы Москва — Архангельск. По предварительным данным, 34-летний водитель «Шевроле Круз» не справился с управлением. В результате машину вынесло на встречку, где проезжала «Шевроле Нива». За рулем авто находился 24-летний мужчина.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В аварии погибли трое пассажиров автомобиля Шевроле Круз. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. Вынимать погибших и пострадавших из изкореженных авто пришлось спасателям. Обстоятельства аварии устанавливаются.