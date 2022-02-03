Тотьмич зарезал хромого друга детства

Тотемский районный суд вынес решение по делу 42-летнего жителя Тотьмы. Мужчина зарезал друга детства в своей квартире на улице Садовой. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Трагедия произошла летом прошлого года. Мужчины выпивали, возникла ссора - по словам подсудимого, его друг начал громко разговаривать. Когда хозяин сделал гостю замечание, то тот в ответ привстал и схватил мужчину за горло. Хозяин не растерялся - взял с тумбочки кухонных нож, показал его агрессору и начал отходить. По словам подсудимого, так как его друг привстал без трости - то тот внезапно покачнулся, наткнулся на нож грудью и скончался на месте...

За убийство мужчине назначили 7 лет строгого режима. Приговор может быть обжалован.