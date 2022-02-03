Количество зараженных за сутки на Вологодчине пробило потолок ожиданий

Вологодчина поставила ужасающий рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Число в три раза превышет максимум по предыдущим волнам: по официальным данным на 3 февраля в Вологодской области выявили 1160 новых заболевших! При этом 380 человек выписали с больничного - им предстоит дальнейшее восстановление.

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За все время в регионе зафиксированы 110 310 подтвержденных случаев ковида. На данный момент болеют 8 058 вологжан, за сутки были госпитализированы 136 человек. Двое не смогли перенести болезнь. Всего от коронавируса скончались 3 217 человек.

В Вологодской области все еще действует режим повышенной готовности - как минимум до 28 февраля 2022 года.

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