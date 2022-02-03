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Происшествия3 февраля 2022 8:10

Полиция нашла украденный раритетный мотоцикл в сугробе

18-летний вор намеревался его разобрать и продать
Иван Чухнин
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Мотоцикл был оценен хозяином в 4 тысячи рублей.

Мотоцикл был оценен хозяином в 4 тысячи рублей.

Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Кирилловском районе угнали мотоцикл. В полицию с заявлением о краже мотоцикла «ИЖ Планета-5» обратился местный житель 1981 г.р. Сумму ущерба заявитель оценил в 4 тысячи рублей. Преступление было раскрыто. Мотоцикл был найден в сугробе и возвращен владельцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, злоумышленником оказался ранее несудимый житель деревни Колдома, 2003 г.р.

Он сознался в содеянном, рассказал, что технику он угнал и спрятал, закопав в снегу. Юноша собирался разобрать мотоцикл на запчасти и продать.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

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