Полиция нашла украденный раритетный мотоцикл в сугробе

Мотоцикл был оценен хозяином в 4 тысячи рублей. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Кирилловском районе угнали мотоцикл. В полицию с заявлением о краже мотоцикла «ИЖ Планета-5» обратился местный житель 1981 г.р. Сумму ущерба заявитель оценил в 4 тысячи рублей. Преступление было раскрыто. Мотоцикл был найден в сугробе и возвращен владельцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, злоумышленником оказался ранее несудимый житель деревни Колдома, 2003 г.р.

Он сознался в содеянном, рассказал, что технику он угнал и спрятал, закопав в снегу. Юноша собирался разобрать мотоцикл на запчасти и продать.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до 2 лет.