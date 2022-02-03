Вологодские пенсионеры будут получать проиндексированные пенсии с 3 февраля

Пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6 процентов пенсии с 3 февраля.

Выплаты будут осуществляться по обычному графику. При этом все перерасчеты будут сделаны автоматически. Работающих пенсионеров это не затронет. Для того, чтобы им проиндексировали пенсию и выплатили ее, необходимо увольнение с работы.

В ПФР заявили :«Неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учётом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%».

Страховая пенсия по старости составит в среднем 18 984 рубля, средняя сумма прибавки - 1,5 тысячи рублей.

Напомним, инфляция превысила ожидаемую величину. И потому вместо 5,9 процентов пенсии проиндексировали на 8,6%.