С ресторана Вологды взыскали компенсацию за ожог двухлетней девочки

Вологодский областной суд вынес решение по делу о нанесении ребенку ожога в ресторане ПиццаФабрика. Родители пострадавшей девочки потребовали взыскать моральную компенсацию и штраф больше, чем назначил городской суд (55 тысяч рублей ресторан перечислил до суда, моральная компенсация - 5500 рублей, а штраф всего 250 рублей). Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел вечером 14 августа 2020 года. Сотрудник ресторана опрокинул чайник с горячим чаем с подноса. В результате, кипяток вылился на двухлетнюю девочку. Малышка получила ожог левой ноги. В детской поликлинике зафиксировали травму, оказали первую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Однако родители также решили обратиться в платные клиники к травматологу и неврологу.

Супруги заявили, что никто из ресторана им так и не принес извинений и не поинтересовался судьбой девочки, тем более не предложили помощь, пока они не обратились в суд. В результате, Вологодском областном суде компенсацию морального вреда повысили до 15 500 рублей в пользу каждого из родителей.