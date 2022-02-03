В Вологде задержали агронома-селекционера наркосодержащих растений

38-летний вологжанин выращивал сырье для изготовления наркотиков на двух плантациях. Он утверждает, что производил наркотики исключительно для себя. И все же он был задержан. Одна плантация была им устроена в гараже, вторая – в подвале дома. Всего в ходе обыска было изъято восемь кустов и около 200 граммов сухих растений. Экспертиза экспертно-криминалистический центра УМВД России по Вологодской области показала, что изъятое является наркотическим средством растительного происхождения.

Плантации в гараже и подвале были оснащены осветительными приборами, вентиляторами.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

Агроному грозит до 10 лет лишения свободы.