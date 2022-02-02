В Вологодском районе первоклассников трех школ отправили по домам

В Вологодском районе на каникулы распустили первоклассников. Традиционно для первоклассников в середине феврале устанавливаются дополнительные каникулы, однако в этом году график решили изменить. Дети в Кубенской, Семенковской и Сосновской школах ушли на зимний отдых раньше. Каникулы сдвинули, чтобы ограничить распространение коронавируса. Темпы распространения заболевания поражают воображение.

В Вологодском районе, как сообщил глава района Сергей Жестянников, за последнюю неделю количество заболевших ковидом выросло в три раза, а среди детей количество больных выросло в восемь раз.

Как сообщает newsvo.ru, на утро 31 января на карантин было закрыто 29 классов в восьми школах и три группы в трех детских садах района. По требованиям Роспотребнадзора, класс или группа выводятся на карантин при заболевании более 20% детей.

В школах и садиках проводится дезинфекция, если поступают заявки, то обработка проводится и в социальных учреждениях.

- Первоклассников в школах, где высокий процент заболеваемости, отпустили на каникулы, чтобы ограничить распространение вируса», — заявил руководитель администрации Вологодского района Сергей Жестянников.

В Вологодском государственном университете готовятся к переводу на дистанционный формат.